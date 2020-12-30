المؤبد لسائق هتك عرض طالبة ونشر صورها عارية بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد غيابياً، على سائق متهم بهتك عرض طالبة، والتعدي عليها جنسياً، وتهديدها بنشر مقطع فيديو في تطبيق «واتساب» بعد أن خطفها عنوة، حال سيرها بالطريق العام، وجذبها داخل مركبة «توك توك»، وهددها بإشهار سلاح فى وجهها، واصطحبها إلى إحدى المناطق النائية، واعتدي عليها جنسياً.

وأمرت المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبد الرشيج السمادوني، بإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك في القضية رقم 24234 لسنة 2019 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 2354 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة.

وعاقبت المحكمة المتهم «بهاء الدين ح. أ.»، هارب، مقيم بدائرة مركز المنصورة، بالسجن المؤبد، لاتهامه بمواقعة الطالبة المجني عليها، وتُدعى «آية ع. ح.»، 16 سنة، بطريق الإكراه

واستمعت هيئة المحكمة لشهادة «إيمان ج.»، 43 سنة، والدة المجني عليها، والتي ذكرت للمحكمة أنها علمت من العامة بنطاق قريتها تداول مقطع مرئي تظهر فيه ابنتها مجردة من ملابسها، فحصلت على نسخة منه .

وأوضحت والدة المجني عليها فى شهادتها، أن ابنتها أكدت لها أن الواقعة حدثت بسبب قيام المتهم بخطفها عنوة، حال سيرها بالطريق العام، وأشهر سلاحا أبيض في وجهها، واصطحبها إلى منطقة نائية وهتك عرضها بالقوة، بأن طرحها أرضاً، ومزق ملابسها، وجثم فوقها واستخدم هاتفه المحمول في تصويرها عارية، وتهديدها بنشر المقطع إن لم تقم بإقامة علاقة جنسية معه، وهو ما نفذه.

وأمر المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بتهديد المجني عليها، عن طريق مراسلات عبر تطبيق "واتساب" بإفشاء مقطع مرئي لواقعة التعدي عليها، واصطحب التهديد بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه، وتداول مقطع الفيديو قاصداً الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.