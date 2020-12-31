المصري: الإغلاق عقوبة أي مطعم يفتح بعد الواحدة صباحا في ليلة رأس السنة

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن كافة المنشآت والمطاعم السياحية، ستغلق ليلة رأس السنة في الواحدة صباحا، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية والسياحية، وأوضح خلال الكتاب الدوري رقم «67» المرسل لكافة المنشآت السياحية اليوم الأربعاء، ردا على استفسارات أعضاء الغرفة بخصوص مواعيد غلق المطاعم السياحية في ليلة رأس السنة، أنه لابد من التزام جميع المنشآت الصادر لها ترخيص من وزارة السياحة، بقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020، بشأن مواعيد غلق المحال.

التزام جميع المنشآت بقرار وزير السياحة والآثار الخاص بمواعيد الإغلاق

وأوضح المصري، أن المنشآت التي ستخالف مواعيد الغلق وستنظم حفلات فنية أو فعاليات سياحية وثقافية ليلة رأس السنة، ينتج عنها تجمعات، سيجري اتخاذ إجراءات عقابية تصل لحد الإغلاق، مشددا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف أنه يسمح للمطاعم خلال هذه الليلة، بعمل عشاء عادي بالبرنامج اليومي المعتاد ودون أي إضافات أو تذاكر، وفي حدود 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان.

إقبال المواطنين على المطاعم والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة سيكون ضعيفا

ومن جهته، قال هشام وهبة عضو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن نسبة إقبال المواطنين على المطاعم والمنشآت السياحية ليلة رأس السنة، ستكون ضعيفة، نظرا لوجود تخوفات لدى المواطنين من الخروج حاليا بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع الإصابات، فضلا عن مواعيد غلق المطاعم والتي لا تتيح للمواطنين السهر خلال تلك الليلة، بالإضافة إلى إلغاء الحفلات والفعاليات السياحية والثقافية التي كانت تمثل عامل جذب للمواطنين للذهاب إلى المطاعم.

وأشار إلى ان كافة المطاعم السياحية ستلتزم بكافة القرارات التنظيمية الخاصة بليلة رأس السنة، نظرا لأن تلك القرارات الهدف الرئيسي منها هو حماية أرواح المواطنين، وهو الغاية الأسمى بعيدا عن أي حسابات للمكاسب والخسائر.