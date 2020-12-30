السياحة: تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الفنادق ليلة رأس السنة

كشفت مصادر بوزارة السياحة والأثار، أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية والفندقية ليلة رأس السنة، للتأكد من تنفيذ قرارت الوزارة بعدم إقامة إي حفلات أو فعاليات سياحية أو ثقافية، ينتج عنها تجمعات قد تؤدى لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن تلك الحملات ستكون مفاجئة وستشمل كل منشآت الجمهورية، موضحة أن الفنادق والمطاعم السياحية التى سيثبت مخالفتها لهذا القرار سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لحد إغلاقها لفترة معينة.

قرار منع الاحتفالات الهدف الرئيسى منه الحفاظ على صحة المواطنين

ومن جهته قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن قرار منع إقامة إي احتفالات فنية أو فعاليات بالفنادق أو المطاعم السياحية، ليلة رأس السنة، كان الهدف الرئيسى منه هو الحفاظ على صحة ضيوف الفنادق والمطاعم، ومنعا لانتشار المرض بين الحضور، خاصة إذا ما كان أيا من الحضور حاملا للفيروس، موضحا أن الوزارة تعلم جيدا أن هذا القرار سيتسبب فى خسائر مادية للمنشآت السياحية والفندقية، إلا أن صحة المواطنين والسياح، تأتى على رأس أولويات الوزارة، كما أن إصابة أى فرد أثناء تواجده بأى منشآة سياحية، سيؤدى لإغلاق المنشآة، وقد يؤثر بالسلب على سمعة مصر السياحية.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بالفنادق

ومن جهته، قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم التنبيه على المنشآت الفندقية، بضرورة الالتزام بتلك القرارات، وأيضا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد الاجتماعب للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحا أنه لم تحدث أي إلغاءات فى حجوزات السياح الأجانب بالفنادق، بعد إلغاء الاحتفالات والفعاليات داخل الفنادق ليلة رأس السنة، مشيرا إلى أن الفنادق مستمرة فى تطبيق برنامجها العادى، مشيرا إلى أنه منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ شهر يوليو الماضى، وحتى الآن فإن الفنادق المصرية التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بكورونا ما جعل المقصد المصرى «آمن صحيا»، بشهادة الجهات الدولية السياحية.