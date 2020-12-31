دهب فرعوني.. حيلة عصابة للنصب على الباحثين عن الثراء السريع

«الدهب فرعوني».. حيلة شيطانية لجأت إليها عصابة مكونة من 4 أفراد للنصب على الباحثين عن الثراء السريع الذين يتجاوبون معهم، وبحسب تحريات المباحث والتي بينت أن المتهمين يرسلون صورًا لعدد من العملات الذهبية الصحيحة بغرض بيعها وعندما يتفق الطرفان على المبلغ يقوم المتهمون بتبديل تلك العملات بأخرى مقلدة ثم يجد المشتري نفسه أمام معضلة حقيقة ثمنها السكوت لأنه في حالة تحرير محضر واتهام المتهمين سيكون هو الآخر متورطًا في جريمة الإتجار بالعملات الأثرية.

السقوط في كمين شرطة

ظل المتهمون يمارسون تلك الحيل حتى حققوا منها مبالغ مالية تقترب من مليون جنيه، لكن المصادفة كانت السبب الرئيسي في كشف نشاطهم الإجرامي عندما سقط اثنان منهما في كمين أمني بعد أن تمكنت مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي في روض الفرج، من ضبط كل من «ر. م. ا» 30 سنة عامل من الفيوم، و«ا. ف» 23 سنة سائق ومقيم بذات العنوان، و«م. م» 27 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، وتبين أن الأخير سابق اتهامه في القضية رقم 78 لسنة 2013 بنى سويف «سلاح بدون ترخيص»، والمطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي (تبديد، سرقة تيار كهربائي)، بإجمالي حبس شهرين، و«ا. ع. ا» 27 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، أثناء استقلالهم السيارة ماركة هيونداي النترا فيراني اللون ملك وقيادة الثاني، وبحوزتهم 4 قطع ذهبية ذات أشكال فرعونية مقلدة.

جمعوا مليون جنيه

اقتادت قوة أمنية المتهمين إلى قسم شرطة الساحل، وبسؤالهم أقروا بشرائهم المضبوطات من منطقة الصاغة في الجمالية بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، وأنهم حققوا مبالغ مالية تجاوزت مليون جنيه من النصب، بالاشتراك مع آخر «ر. م» مقيم في مركز الفيوم (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه)، من خلال قيام الأخير بإجراء اتصالات هاتفية وإرسال رسائل نصية عشوائية لضحاياهم، وإيهامهم بأثرية تلك القطع المضبوطة بحوزتهم واستبدالها بأخرى نحاسية أثناء إتمام عملية الشراء، وعقب اعتراف المتهمين أحيلوا إلي النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.