نيابة الأقصر تفتح تحقيقا في محاولة تهريب قطع أثرية بالطود

بدأت نيابة مركز الأقصر، اليوم السبت، تحقيقاتها في واقعة إحباط محاولة تهريب عدد من القطع التي يُشتبه في أثريتها، والتي حاول شخصان تهريبها، إلا أنه تم ضبطهما أثناء مرورهما بأحد الكمائن الأمنية بمدينة الطود جنوب المحافظة.

أحداث الواقعة بدأت بتلقي اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بأنه أثناء مرور شخصين بكمين مدينة الطود، بحوزتهما "جِوال" من التمور، تم إيقافهما وتفتيشهما، وبفحص الجوال تم العثور بداخله على تمثال يُشتبه في أثريته، إلا أن المتهمين حاولا التخلص من الواقعة، من خلال عرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على أمين شرطة يُدعى «عصام عطية»، رئيس الكمين، والذي قام بدوره برفض الرشوة، والتواصل مع قياداته في العمل وإخطارهم بالواقعة.

تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة، بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.