ضبط أحد الأشخاص بالشرقية وبحوزته 406 قطع أثرية بقصد الإتجار

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار والمتاجرين بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص (عامل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية) بحيازة مجموعة من القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبطه بطريق "أبو كبير/ههيا" بدائرة مركز شرطة أبوكبير.. وبحوزته عدد (406) قطعة أثرية عبارة عن (402 قطعة تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى مطلى بمادة الفيانس الأخضر مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصر الدولة القديمة الفرعونية - 4 أوانى كانوتية "تستخدم لحفظ أحشاء الموتى" بارتفاع نحو 30 سم تقريبا من الحجر الجيرى).

بعرض المضبوطات على مفتشى آثار المنطقة أفادت بأثرية جميع القطع وترجع لعصر الدولة الفرعونية القديمة وتخضع لأحكام قانون حماية الآثار.. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.