وكالة الفضاء المصرية: إطلاق قمر «النانو سات البيئي» مارس 2022

كشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل القمر الصناعي «نانو سات البيئي»، المخطط إطلاقه في عام 2022، موضحاً انه قمر صغير لا يتعدى وزنه الـ4 كيلو جرامات، وحجمه في حدود 3 مكعبات، وطول ضلعه 30 سنتيمترا، مشيراً إلى أنه سيعمل على رصد التغيرات البيئية.

وأضاف المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القمر سيعمل على قياس نسبة ثاني اكسيد الكربون في الطبقة المحيطة للكرة الأرضية، مشيراً إلى أنه جرى البدء في تصنيعه منذ شهر يوليو الماضي، فضلاً عن وجود مستشعر به، مؤكداً أنه سيجري تنفيذه بالكامل في مصر، دون الاستعانة بأي خبرات أجنبية، لافتاً إلى أن صعوبة استيراد بعض الأشياء المخصصة له بسبب كورونا، كانت سبباً رئيسياً في مد فترة التنفيذ له، مشيراً إلى أنه سيجري إطلاقه في مارس 2022، من محطة الفضاء الدولية.

القمر سيستخدم في التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية

وتابع بأن هناك اتفاق مع دولة اليابان، لإطلاق القمر من هناك، ويجري توصيله لمحطة الفضاء الدولية تمهيداً لإطلاقه، مؤكداً ان مصر استفادت من تجربتها الناجحة السابقة في تصنيع أقمار الكيبوسات، أدت إلى العمل على التصنيع للقمر بأياد مصرية، لافتا إلى أن التحكم في القمر سيكون من الوكالة.

وعن فوائد القمر، أوضح القوصي، أن مصر ستنجح في أخذ صور لطبقات الغلاف الجوي ومن ثم تحليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتحليل بعض النتائج لنسبة أكسيد الكربون ببعض الدول الأفريقية وإهداء النتائج لها، وكذلك معرفة نسب الغازات الأخرى، مؤكداً أن القمر سيساعد الدولة في اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الاحترازية لتقليل نسب الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي المحيط بمصر، وكذلك سيجري استخدامه لأغراض التطبيقات الزراعية والبحث عن المياه الجوفية.