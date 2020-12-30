مطالب بتأجيل انتخابات المحامين بسبب كورونا.. ووكيل النقابة: أهداف خبيثة

طالب عبدالمجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي باسم حملة «ادعم نقابتك ومهنتك»، بتأجيل انتخابات الفرعيات، بنقابة المحامين بسبب فيروس كورونا، حفاظا على سلامة أرواح المحامين، وقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات البشرية، قائلا: «حياة المحامين أهم من الكراسي والمناصب وتسديد الفواتير الانتخابية، وسط إصابة 6 أعضاء من مجلس نقابة المحامين بكورونا ووفاة العديد من المحامين بهذا الوباء».

وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات لـ«الوطن»: «يجب تأجيل انتخابات نقابة المحامين لانتشار فيروس كورونا وسط التجمعات البشرية واحتمال تواجد المحامين بكثره وسط نصيحة منظمة الصحة العالمية والتي طلبت عدم وجود تجمعات بشرية في الوقت الحاضر لمنع انتشار فيروس كورونا بسرعة، فشخص واحد مصاب بالمرض سينقل المرض للجميع».

وتابع: «الإصرار علي عدم تأجيل الانتخابات فيه انتصار للذات واستهتار بأرواح كثير من الزملاء وخاصة المرضي والطاعنين في السن، فانتشار الفيروس بين المحامين سيكون كارثة وبائية كبرى تهدد جدران نقابة المحامين والمجتمع وتشتت جهود الدولة ووزارة الصحة في محاصرته والقضاء عليه بعد ظهوره ووفاة الكثير بسببه في مصر».

وفي المقابل قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إن اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، مازالت تتلقي طلبات الترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في 37 نقابة، مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا حتى غد الخميس لتلقي طلبات المرشحين، ومن المقرر أن يتم بعدها فحص الأوراق وفتح باب الطعون.

وأضاف: «كان لابد من فتح باب الترشح للانتخابات وفقا لقانون النقابة، ونحن ملتزمين بالإجراءات الاحترازية وقرارات الدولة، وما تصدره حال منعها إقامة أي انتخابات سيتم الالتزام بالأمر، وإرجاء الانتخابات حال تعذر إجرائها، إلا أننا حتى الآن مستمرون في إجراء الانتخابات ولا نية لتأجيل الانتخابات، وعن دعوات إلغاء الانتخابات خلال تلك الفترة نظرا لزيادة أعداد الإصابات بكورونا»، قال: «نأخذ كال الإجراءات الاحترازية»، ومن يدعو لوقف إجراء الانتخابات له «أهداف خبيثة».