وزيرة التضامن: ضم 600 ألف أسرة إلى «تكافل وكرامة» في 2020

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامجي «تكافل وكرامة»، ارتفع إلى 3.8 مليون أسرة، بزيادة في أول جائحة كورونا، وصلت إلى 411 ألف أسرة، ثم تلتها 200 ألف أسرة أخرى، أي أن هذا العام 2020، شهد إضافة أكثر من 600 ألف أسرة جديدة إلى هذين البرنامجين، وإجمالي المستفيدين من الدعم النقدي فقط، وصل إلى 3.8 مليون أسرة بإجمالي 14.2 مليون مواطن.

مشروعات للمسنين وفئات أخرى

وأضافت «القباج» في لقاء خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن الوزارة قدمت خدمات خلال الجائحة، إلى الأسر غير المنتظمة في العمل، أو السيدات المعيلات، أو أسر تشمل على ذوي إعاقة أو مسنين، ووصل عددها إلى حوالي 80 ألف أسرة آخرى، وكان دعمها مؤقتا لمدة 6 أشهر، إضافة إلى 40 ألف أم حامل بهدف الاهتمام بحالة التغذية إلى الأطفال، وبالتالي فإن إجمالي من استفادوا من الدعم النقدي في كل هذه البرامج يصل إلى 4 ملايين أسرة، إضافة إلى دعم مليون ومائة ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 5.1 مليار جنيه سنويا، والوزارة دعمت 20 ألف مشروع من مشروعات برنامج «مستورة»، إضافة إلى مشروعات تنمية المرأة الريفية، والتي زاد عددها إلى أكثر من 38 ألف أسرة.

8 ملايين أسرة في مبادرة حياة كريمة

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى إلى أن تصل الأسرة إلى الاكتفاء وإضافة أصل إنتاجي بدلا من تلقي المساعدات فقط، والوزارة وصلت إلى مليون ونصف المليون أسرة آخرين تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، حيث تدخلت الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لترميم المنازل وتوصيل المياه والصرف، وتنظيم القوافل الصحية، إضافة إلى إنشاء وحدات بيطرية، ووحدات طبية، والمبادرة يعمل فيها 7 وزارات، ويتم زيادة عدد المستفيدين من المبادرة إلى 8 ملايين أسرة.