أحمد المسلماني عضوا بمجلس جامعة طنطا

أصدر مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، قرارا بتعيين الكاتب السياسي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، عضوا بمجلس الجامعة.

تأسست جامعة طنطا عام 1972 كخامس جامعة مصرية، وتضم الجامعة 14 كلية في مقدمتها الطب والهندسة، كما تضم أكثر من 30 وحدة ذات طابع خاص.

تولى الدكتور محمود زكي، عميد كلية الهندسة، منصب رئيس الجامعة، وفي نوفمبر 2019.

يذكر أن المسلماني تخرج في قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وله العديد من المؤلفات البارزة من بينها «مصر الكبرى، والحداثة والسياسة، والجهاد ضد الجهاد، والهندسة السياسية، وأمة في خطر»، وقام بتحرير وتقديم كتاب عصر العلم تأليف الدكتور أحمد زويل، وتقديم الأستاذ نجيب محفوظ، وهو الكتاب الوحيد الذي يضم الحائزين المصريين لجائزة نوبل.