المسلماني: مصر تمتلك تصورا عقلانيا للتعامل مع الولايات المتحدة

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لم يخدم المصالح المصرية أثناء توليه منصبه، حيث إن مصر كانت جاهزة في التعامل مع أي من الأحزاب الأمريكية حال الفوز بالانتخابات الرئاسية، وذلك لأن مصر تمتلك تصورا براجماتيا عقلانيا خارجيا للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

المسلماني: جون كيندي كان فرصة أخلاقية كبيرة للعالم العربي

وأضاف «المسلماني»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي كان فرصة أخلاقية كبيرة للعالم العربي ولمجمل الصراع الإسرائيلي- العربي، كما زار 3 رؤساء ديمقراطيين لمصر في عهود سابقة، كما زار الرئيس الجديد جو بايدن مصر عدة مرات من قبل، وجميعهم لم يكونوا ضد الدولة المصرية.

المسلماني: السياسة الخارجية المصرية لها أسس ثابتة وواضحة

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية لها أسس ثابتة وواضحة، كما أن مصر تستطيع التعامل مع كل الخيارات والاحتمالات الدولية، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تعزيز دور إسرائيل في المنطقة مع عدم تعزيز الإسرائيليين في الداخل الأمريكي.

وأكد أن هناك البعض ممكن يدعون بأن اللوبي الإسرائيلي يأتي بالرئيس الأمريكي، وهو أمر غير صحيح، حيث إنهم رشحوا مرشحا جمهوريا أمام الرئيس أوباما وخسر مرشحهم وفاز الأخير، حيث إن نفوذهم هو أقوى لوبي موجود في أمريكا، كما أن تأثيرهم في الإعلام ضخم وفي السياسة كبير، ولكن اللوبي الإسرائيلي الحالي بات منقسما بين جهتين داخليا.

وأشار إلى أن الرئيس الجديد جو بايدن قريبا لإسرائيل، ومن المتوقع أن يكون هناك قرارات سياسية تخص الإدارة الأمريكية الجديدة لإقامة دولة فلسطينية ومنع الضم في الأراضي المحتلة، والتيار الصاعد بداخل الحزب الجمهوري لديه مشكلات تخص حقوق الإنسان في إسرائيل وعدم تطبيق ذلك تجاه الفلسطينين.