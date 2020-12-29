المسلماني: عام 2008 كان بداية هبوط نفوذ أمريكا عالميا

قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد المسلماني، إن العالم به ثلاث قوى كبرى، وهي أمريكا والصين وروسيا، حيث تمثل أمريكا والصين قوة اقتصادية، وروسيا والولايات المتحدة القوة العسكرية، وهذا سوف يستمر لفترة طويلة، ولكن أزمة فيروس كورونا أثرت تأثيرا كبيرا في القوة الاقتصادية، لافتا إلى أن سنة 2008 كانت سنة فارقة وبداية هبوط نفوذ أمريكا عالميا، بسبب الأزمة المالية، والتقديرات كانت تقول إنه في عام 2033 ستكون الصين رقم واحد في العالم، ولكن مركز دراسات الاقتصاد والأعمال في الصين قال إن بكين ستتقدم خمس سنوات، بسبب أزمة فيروس كورونا، وسوء إدارتها من جانب الولايات المتحدة، وكفاءة الصين في إدارتها.

الصين تصعد اقتصاديا

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الصين ستكون رقم 1 في العالم اقتصاديا عام 2028، موضحا أن الولايات المتحدة حاليا رقم واحد بـ21.5 تريليون دولار، ورقم 2 في العالم هي الصين بـ14.5 ترليون دولار، وباقي العالم كله تحت 10 تريليونات دولار.

وتابع أن معدل النمو في الصين خلال الخمس سنوات المقبلة سيكون 5.5%، وفي الخمس سنوات اللاحقة سينخفض إلى 4.5%، ولكن الولايات المتحدة خلال هذه العشر سنوات ستكون أقل من 2%، وبالتالي فإن الصين سوف تسبق الولايات المتحدة في عام 2028.

الهند تتقدم في الاقتصاد

وأوضح أنه وفقا لهذه الدراسة فإن الهند ستكون الاقتصاد الثالث على العالم في عام 2024، وتتخطى اليابان التي تحتل المركز الثالث حاليا.

تغيير جذري في العالم

ولفت إلى أن معدل النمو في الصين وأمريكا يجعل من بكين تصعد لتكون الاقتصاد الأول في العالم وهذا تغيير جذري لأن الولايات المتحدة تحكم العالم اقتصاديا منذ 125 سنة، وهذا ينهي قرنا وربع القرن من الزمان من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية.