مدير «أكاديمة التدريب»: اطلقنا المنصة الرقمية في بداية كورونا

قالت الدكتور رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية أطلقت منصتها الرقمية في بداية جائحة كورونا من أجل استمرار البرامج عبر التدريب عن بُعد، بالإضافة إلى عقد الأكاديمية لعدة شراكات وبروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة، لافتة أن الأكاديمية الوطنية أُنشئت بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 434 لسنة 2017.

جاء ذلك خلال لقاء رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، مع السكرتيرين الأوائل المُرشحين لوظيفة مستشار لعام 2021، حيث كان في استقبالها الوزير المفوض شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك في ضوء أهمية تعزيز علاقات التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الوطنية للتدريب، في مجال التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالأكاديمية ودورها، وذلك كجزء من الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد للسكرتيرين في الفترة من 20 إلى 31 ديسمبر بمقره وبالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة.

وتطرقت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى الحديث عن رؤية الأكاديمية ومجلس أمناءها، إلى جانب أنواع البرامج المُقدمة بالأكاديمية، تلى ذلك عرض مقطع فيديو تسجيلي عن إنجازات الأكاديمية خلال الفترة الماضية، حيث سلطت الضوء على برامج الأكاديمية، ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، بالإضافة إلى برنامج القيادة والتواصل الفعال للدعاة وبرنامج الهيئة القومية للأنفاق، وبرنامج التواصل الفعال للمتحدثين الإعلاميين الرسميين، والبرنامج التدريبي لنواب المحافظين، فضلًا عن برنامج ديواني كفء والمبادرة القومية المسئول الحكومي المحترف.

واستكملت رشا راغب، حديثها في ختام كلمتها، حيث تناولت الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الأكاديمية، مثل اختبارات المتقدمين للعمل للجهات مختلفة، إلى جانب تقديمها الاستشارات، بالإضافة إلى أحدث خدماتها؛ ومنها إعادة هيكلة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، مشيرةً إلى أنها أول سابقة تحدث أن تقوم جهة حكومية بتقديم استشارة متكاملة لجهة مصرية حكومية أخرى.