القباج: حل أزمة العلاوات الخمس أهم إنجازات «التضامن» في عام 2020

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بالتنسيق مع المجتمع المدني، وصندوق تحيا مصر، كان لها دور كبير في جائحة فيروس كورونا، ووصلت المعونات إلى أكثر من 5 ملايين أسرة، بما فيها الأسر تحت خط الفقر، وليس المستفيدين من برنامجي الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة» فقط، وهناك مليوني أسرة جرى دعم طلابها في المراحل التعليمية المختلفة، إضافة إلى خدمات تأهيل لذوي الإعاقة وصلت إلى 390 ألف أسرة، وشهد عام 2020، حل مشكلة العلاوات الخمس، بإجمالي 35 مليار جنيه زيادة على الموازنة المخصصة للمعاشات.

ملايين المستفيدين من المعاشات

وأضافت «القباج» في لقاء خاص مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن المعاشات يوجد بها 6.5 مليون ملف يستفيد منها 10 ملايين أسرة مع المستحقين، وهناك 15.5 مليون مستفيد من التأمينات الاجتماعية، ولذلك كان 2020 عاما حافلا بالإنجازات، والتي كان آخرها في شهر أكتوبر، عندما أتاحت الوزارة إعفاء المسنين أكبر من 70 سنة من رسوم المواصلات العامة، معربة عن أملها في أن تحمل السنة المقبلة المزيد من الإنجازات.

جهود أثناء أزمة فيروس كورونا

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن أزمة فيروس كورونا أثرت على العديد من المواطنين اقتصاديا، ولذلك غيرت الوزارة معادلة الفقر، ودخل في الدعم النقدي 411 ألف أسرة بإجمالي مليون و600 ألف مواطن جراء جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تغيير بعض التدخلات المستمرة، مثل الدعم النقدي، واستفادت أيضا 115 ألف أسرة أخرى من الدعم المؤقت، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لدعم العمالة غير المنتظمة، ووصل الدعم النقدي إلى مليون و600 ألف من العمالة غير المنتظمة بقيمة 2 مليار جنيه، إضافة إلى مساعدات الغذاء والكساء، وجميعها وصلت إلى حوالي 5.5 مليون أسرة بالتعاون مع جمعيات العمل الأهلي، وصندوق تحيا مصر، مشددة على أن مصر مرت بسلام في أزمة فيروس كورونا، والدولة والمؤسسات وقفت وقفة واحدة لتغطية أي فجوات موجودة في الأسر، وقدمت أغذية للقرى المعزولة، وجهزت أكثر من 17 مدينة جامعية بالمفروشات والأجهزة والأغذية للعالقين القادمين من الخارج.