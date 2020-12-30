عمرو دياب يطرح «محسود» تاسع أغنيات ألبوم «يا أنا يا لأ»

طرح النجم عمرو دياب، أغنية «محسود»، وهي تاسع أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» الذى لم يتبقى منه سوى أغنيتان، و«محسود» من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان عمرو دياب، قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وهي: فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك.

«يا أنا يا لأ»، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، وأغنية «عايز أعمل زيك» من كلمات تامر حسين، وألحان إسلام ذكي، وتوزيع رامي سمير، وأغنية «طبل» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وأغنية «بتهزر» من كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.

وأغنية «فاكرني ياحب»، من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وأغنية «أنا معاك»، من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي، وأغنية «يا دلعو» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان سهم وتوزيع عادل حقي، وأغنية «من العشم» من كلمات تركي آل الشيخ وألحان تامر عاشور وتوزيع نادر حمدي».

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية، طرح بوسترات ألبوم عمرو دياب الجديد، وظهر «الهضبة» على اللوحات الإعلانية مرتديا قميصا أسود بنقط بيضاء.

وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».