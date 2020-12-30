حريق هائل بمخبز بمنطقة الغريب بالسويس.. والمعاينة: بسبب تسرب الغاز

اندلع حريق هائل بمخبز أفرنجي بمنطقة الغريب بمحافظة السويس، مساء اليوم الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وكان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا من المواطنين بنشوب حريق هائل بمخبز أفرنجي بمنطقة الغريب.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ من أجل السيطرة على الحريق، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وأكدت المعاينة للحادث، أن الحريق بسبب تسرب الغاز داخل المخبز أدى إلى نشوب الحريق.