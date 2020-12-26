السيطرة على حريق بمصنع أنابيب بوتاجاز بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، على حريق نشب في مصنع لإنتاج أنابيب البوتاجاز بمدينة العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع لتصنيع أنابيب البوتاجاز بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة وتحديد سبب اندلاع النيران وحصر قيمة التلفيات والخسائر واستدعاء الشهود للاستماع لأقوالهم.

وفي وقت سابق، تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مصنع بويات بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان؛ أسفر عن إصابة 12 عاملا.

إصابة 11 في حريق مصنع بويات بالعاشر من رمضان

وقال مصدر بمديرية الصحة لـ«الوطن» إن الحريق أسفر عن إصابة 5 أشخاص باختناقات، وجرى إسعافهم في مكان الواقعة، كما أصيب 6 آخرين باختناقات وحروق بسيطة، وجرى نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، فضلا عن إصابة آخر بحروق جرى نقله إلى مستشفى ههيا للحروق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بويات بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف عميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين نشوب النيران على مساحة كبيرة من المصنع، حيث ساعدت مواد كيماوية وتنر على سرعة اشتعال النيران، كما تبين وقوع إصابات باختناق بين العمال، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمباشرة الواقعة وجاري التعامل مع النيران.