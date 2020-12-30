بعربة سندريلا.. بابا نويل يوزع الكمامات على المواطنين بالأقصر

رغم إلغاء الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة في معظم دول العالم، بسبب إجراءات مجابهة فيروس كورونا، إلا أن "بابا نويل" قرر الظهور في مدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، مستقلاً عربة "سندريلا"، ليقوم بتوزيع الكمامات على المواطنين في شوارع المدينة.

وعلى غير العادة، جاءت هدايا بابا نويل مختلفة هذا العام، حيث قدم للأطفال الكمامات والمعقمات المطهرة، بدلاً من الهدايا السنوية الأخرى، في لفتة لنشر الوعي بشأن فيروس كورونا، ومساعدة الدولة على توعية المواطنين من خطورة هذه الجائحة.

وأقدم عدد من شباب إسنا على إطلاق حملة توعية عن فيروس كورونا، تزامناً مع بدء الموجة الثانية، وذلك في عدد من الشوارع والمحلات والأسواق، وهي الحملة التي يقودها "بابا نويل" ومجموعة من الأطفال، يستقلون عربة "سندريلا"، تحت شعار "خلي بالك من كورونا"، بهدف نشر الوعي بين المواطنين بشأن خطورة فيروس كورونا، وتوزيع الكمامات والمعقمات الطبية عليهم بالمجان.

وقال "كيرلس صبحي"، 23 سنة، الذي يقوم بدور شخصية "بابا نويل"، إن هذه المبادرة تستهدف توعية المواطنين والأطفال بطرق الوقاية السليمة، حرصاً عليهم من العدوي، والإدراك بخطورة هذا الفيروس اللعين، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة، واستخدام المطهرات لحماية أنفسهم من خطورة هذه الجائحة.

وأضاف "صبحي" أن الحملة جذبت أنظار المارة من المواطنين، واستحوذت على إعجاب أهالى مدينة إسنا، وسط أجواء مليئة بالسعادة، وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع "بابا نويل"، مع الالتزام بتطبيق مسافة الأمان.

وأكد أن الأطفال الصغار سعدوا بارتداء زي "بابا نويل" المميز، متسلقين عربة "سندريلا"، متلألئة بالزينة والإضاءة والبالونات، لتدشين تلك الحملة، والتي تهدف لنشر الوعي بين الناس بشأن خطورة فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشاره، خاصة مع بدء الموجة الثانية.