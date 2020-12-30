أستاذ امراض صدرية: أعراض جديدة لكورونا تظهر في الأعصاب والعضلات

قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العيني، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أصبحت باتت تظهر في الجهاز الهضمى والعصبي وأيضا العضلي للجسم، حيث إن الأعراض التي تظهر في الجهاز الهضمي تسمي «الذبحة المعوية» ويصاحبها فقدان للشهية أو وجود إسهال، وهي أحد الأعراض التي ظهرت حديثا مع الموجة الثانية للفيروس.

أستاذ أمراض صدرية: يجب على المصابين تحريك عضلاتهم حتى لا تصاب بالتيبس

وأضاف «شرف الدين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» و الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب على مصابي فيروس كورونا أن يقوموا بتحريك عضلاتهم أثناء مكوثهم في السرير لتوفير انقباض انبساط لعضلات القدم واليد حتى لا تضعف تلك العضلات.

شرف الدين: أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

وأوضحت أنه ثبت وجود عدد من الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا لم يكن متعارف عليها ضمن أعراض الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا، ولذا أصدرت وزارة الصحة مؤخرا، تقييما بالأعراض الجديدة التي جرى الكشف عنها والتي عانى منها الكثير من المرضى خلال الفترة القليلة الماضية مع ظهور الموجة الثانية للفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت منذ أيام، وجود عدد من الأعراض الجديدة التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع اجتياح الجائحة الثانية من الفيروس لمختلف دول العالم.

وأوضحت الوزارة في منشورها التوعوي المنشور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأعراض الجديدة قد تشمل: الرشح، الكحة، فقدان حاستي الشم والتذوق، الشعور بألم في الجسم، إسهال أو قيء، ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، وصداع.