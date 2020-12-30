أسامة الأزهري عن تحريم الاحتفال برأس السنة: «أفكار سلفية متشددة»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، إن الآراء المتعلقة بحرمانية الاحتفال برأس السنة الميلادية هي أفكار سلفية متشددة، ويجوز الاحتفال بعيد الميلاد وتهنئة الأخوة المسيحين به، حيث إن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال بميلاد سيدنا عيسي ابن مريم، ولا يكمل إيمان المسلم إلا بالإيمان بسيدنا عيسي: «التهنئة تجوز، وكل سنة وحضراتكم وأسركم الكريمة بألف خير».

الأزهري: العقل السلفي ينكر الاحتفال بيوم مولد الرسول

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن العقل السلفي ينكر الاحتفال بيوم مولد سيدنا عيسي، ويوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوم يجب فيه الاحتفال بميلاد الروح الأكرم سيدنا عيسي بن مريم النبي العظيم، والذي قال عنه النبي محمد، إنه أولى الناس به في الدنيا والأخرة.

الأزهري: لا يجوز سب الدهر أو الزمن.. فهما الله

وأوضح أنه لا يجوز لأي شخص أن يهجو أو يسب الزمن، حيث إن الزمن أو الدهر هو الله، وليس للأيام أي فضل أو منة في الخير أو الشر الذي يحدث بها، حيث إن الخير والشر بيد الله وحده، وليس للأيام يد في ذلك.

الأزهري: يجب شكر الله على كل جميل حدث في 2020

وأكد أنه يجب على الجميع شكر الله على كل جميل حدث خلال عام 2020، وطلب الاستغفار منه على كل ما حدث من قبل الأفراد خلال العام، كما يجب أن يطلبوا من الله رفع الغمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي استشرت على مستوى العالم.