أسامة الأزهري: فكر البنا أفرز 40 تيارا متطرفا لا يؤمنون بالوطن

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن هناك سلسة من التيارات والأفكار المتطرفة ظهرت خلال الفترة الماضية تزامنت مع انطلاق فكر حسن البنا التكفيرى، حتى وصل إجمالى هذه التيارات المتطرفة إلى 40 تيارا، وأن هذه التيارات كلها تشترك فى 7 مصطلحات هدامة، وتولد منها ما يزيد عن 35 فكرة تبنتها هذه التيارات التكفيرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على هامش الندوة التى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، تحت عنوان "دور الدين فى مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن".

حضر اللقاء الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأهدى الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، درع جامعة بنها للدكتور أسامة الأزهرى تقديرا لدوره فى محاربة الفكر المتطرف، أعقب ذلك التوجه لقاعة "تحيا مصر" بكلية العلاج الطبيعى لبدء الندوة بحضور عددا من عمداء الكليات بالجامعة وطلاب الكليات المختلفة.

وأضاف الأزهري، أنه تلقى العديد من الدعوات لتقديم مثل تلك الندوات بالجامعات المختلفة إلا أنه فضل أن تكون البداية من جامعة بنها، تقديرا لمكانتها وحبه لمدينة.

وأكد "الأزهرى"، أن يوم 9 ديسمبر من كل عام هو العام العالمى لمكافحة الفساد ولا بد من تفعيله بشتى الطرق، مشيرا إلى أن هناك الكثير من آيات القرآن الكريم التى حثت على محاربة الفساد والمفسدين، موضحا أن أخطر قضايا الفساد هى الإرهاب ورفع السلاح بوجه الآمنين.

واستطرد، أن التيارات المتطرفة وعلى رأسها الفكر الذى تبناه حسن البنا ترى أن إدارة شؤون البلاد من أصول الدين وهو عكس ذلك بل أنها من الأمور الفرعية، ومن هذا التبنى ظهرت الأفكار الهدامة والتفكيرية التى كفرت كل من خالفها وظهرت حالات عدم الانتماء للوطن وعدم الولاء ورفع السلاح لتدمير الوطن.

واختتم حديثه، بأن تلك التيارات المتطرفة تبنت التفكير بأن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب لا قيمة له، وأن الوطن مقابل الأمة، وهذه كلمة مغلوطة فالوطن عبارة عن شعب له تاريخ وحضارات ومئات من العلماء والقادة والمفكرين.

وفى نهاية اللقاء رد "الأزهرى" على تساؤلات الطلاب حول القضايا التي شملها جدول الندوة بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وتنمية روح الولاء والإنتماء للوطن.