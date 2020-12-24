تقديم موعد امتحانات سنوات النقل الأزهري ورفع الغياب بسبب كورونا

أكد الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تقرر تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لسنوات النقل الابتدائية والإعدادية، إذ كان من المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2021 لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية؛ لتعقد يوم السبت الموافق 2 يناير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفين الرابع والخامس)، فيما تُعقد يوم الأربعاء الموافق 6 يناير امتحانات صفوف النقل الإعدادية.

وأشار وكيل قطاع المعاهد إلى عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الاثنين الموافق 14 يناير، وامتحانات النقل الثانوي يوم الأربعاء الموافق 23 يناير؛ الأمر الذي أتاح لكل المعاهد الأزهرية فرصة تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تزيد عن 12 طالبًا؛ وذلك مراعاة لتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية داخل المعاهد؛ حفاظًا على أبنائنا الطلاب في ظل جائحة كورونا.

«عبدالغني»: دمج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أوجب حذف مقررات شهر يناير

وأضاف وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا الأمر استدعى مراعاة تعديل الخطة الزمنية للمناهج بما يتناسب مع تقديم موعد الامتحانات، علمًا بأنه ما تم تعديله في الخطة وحذفه من المقررات هو منهج أسبوع واحد فقط من شهر يناير؛ حيث كانت الخطة الدراسية في هذا الشهر مخصصة معظمها للشرح والمراجعة.

وفيما يتعلق برفع الغياب من المعاهد الأزهرية أسوة بالتربية والتعليم، أكد الشيخ أيمن عبدالهادي، أن المعاهد الأزهرية ستظل مفتوحة بكامل قوتها من المعلمين، والدراسة قائمة ومستمرة لمن يحضر من أبنائنا الطلاب، أما من يتخلف عن الحضور فالدراسة قائمة بالنسبة له عبر الوسائل الإلكترونية والقنوات التليفزيونية، على أن يرفع الغياب للطلاب بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر مراعاة لمصلحة الطلاب وحرص بعض أولياء الأمور على صحة أبنائهم وبناتهم.