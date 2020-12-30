افتتاح مجمع "كشوك عميرة" الأزهري بمطروح بتكلفة 30 مليون جنيه (صور)

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الأربعاء، مجمع "كشوك عميرة" الأزهري، في منطقة الكيلو 62 بمدينة مرسى مطروح، بعد إحلاله وتجديده بالكامل، بتكلفة 30 مليون جنيه، وذلك لخدمة أهالي المنطقة.

تم افتتاح المجمع الأزهري بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بمحافظة مطروح، من ضمنهم النائب جمال الشورى، والشيخ عبد العظيم سالم، مدير منطقة مطروح الأزهرية، ومحمد الحبوني، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، ووعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بمطروح، وأهالي قرية كشوك عميرة.

وقال مدير منطقة مطروح الأزهرية، على هامش الافتتاح، إن المجمع يقع على مساحة 8100 متر مربع، ويضم مبنيين أحدهما معهد ابتدائي وإعدادي وثانوي للفتيات، وآخر معهد إعدادي وثانوي للبنين، وكل مبنى مكون من 3 طوابق.

وقدم محافظ مطروح التهنئة إلى أهالي المنطقة على إقامة الصرح التعليمي الجديد، كما قدم الشكر إلى الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على متابعته لتطوير منظومة التعليم الأزهري بجميع محافظات الجمهورية، مؤكداً على دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم، باعتباره من أهم القطاعات التي تُبنى عليها جميع القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.

وأشاد "شعيب" بالمستوى المتميز للمجمع، واعتزازه بالأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، ودورهم المتميز في نشر رسالة الإسلام الوسطي، بالاهتمام بوسطية الخطاب الديني المعتدل والمستنير، من خلال المعاهد الأزهرية.

وتفقد المحافظ منشآت المعهد من فصول ومعامل، مشيداً بأعمال وجودة التنفيذ، مع متابعة استكمال الصرح التعليمي بالفرش والأجهزة، والعمل على مواكبة أحدث الأجهزة والتكنولوجيا التعليمية الحديثة، بما يواكب خطوات تطوير التعليم في مصر.

ومن جانبهم، وجه أهالي "كشوك عميرة" الشكر إلى محافظة مطروح ومشيخة الأزهر، على ما توليه من اهتمام وسرعة إعادة إنشاء المجمع الأزهري، والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية.