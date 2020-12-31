وزيرة التضامن: تدخلات جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة في 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام الجديد 2021، سيحمل تعزيز وتجويد منظومة الشكاوى بعد ميكنتها، إضافة إلى دراسة استراتيجية وصندوق العمالة غير المنتظمة، حيث كلفهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسته دراسة وافية متكاملة، بما يشمل الصيادين والمزارعين والسائقين والنقل البري، وعمال تدوير القمامة والباعة الجائلين، وجميع هذه الفئات سيكون لها تغطية تأمينية ومدهم بأدوات إنتاج، وتوفير قروض ميسرة، وحماية أطفالهم وأولادهم.

دعم الشباب والمرأة

وأضافت «القباج» في لقاء خاص مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن الوزارة لديها أيضا مبادرة لاحتواء ومشاركة الشباب المصري في قضايا التنمية من خلال 2727 وحدة تضامن داخل الجامعات، ودعوة الشباب إلى الالتحاق بمسيرة الركب والتنمية، مضيفة أن الوزارة ستوفر مشروعات كثيرة متناهية الصغر للشباب والمرأة، وأيضا الوزارة ستتدخل في المناطق الحدودية ببرامج للحماية الاجتماعية والدعم النقدي والمساعدات، والتمكين الاقتصادي، والمناطق الحدودية ستنال المزيد من الاهتمام خلال العام المقبل.

تطوير منظومة التأمينات

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تطوير منظومة التأمينات خلال العام المقبل، بعد ميكنة منظومة الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن الوزارة انشغلت الفترة الماضية بالملف التشريعي، ولكن في الفترة المقبلة سيتم تفعيل العمل الأهلي بشكل جاد لأنهم يستحقون ذلك والوزارة ثقتها فيهم كبيرة.

القباج: الوزارة في خدمة المواطن

وكشفت «القباج» أن الوزارة في خدمة المواطن المصري بجميع فئاته، سواء المسنين، أو الأطفال بلا مأوى، والمرأة الريفية، والشباب المقبلين على الزواج، والجمعيات الأهلية، مؤكدة أنه في عام 2020 حدثت العديد من الإنجازات رغم جائحة فيروس كورونا، وأهم ملف لدى وزارة التضامن هو الحماية الاجتماعية الذي وصل إلى 3.8 مليون أسرة وصلها الدعم النقدي، وإجمالي المواطنين الحاصلين على الدعم النقدي وصل إلى 14.2 مليون مواطن، مع إعفاء أطفالهم من مصروفات المدرسة، إضافة إلى محو أمية 15 ألف سيدة، والوزارة ربطت مع وزارات أخرى، واستحدثت 50 ألف بطاقة تموينية بالتعاون مع وزارة التموين، وأيضا ساهمت في دعم مليون ونصف أسرة من خلال مبادرة حياة كريمة سواء بترميم منازل، أو قوافل طبيبة وبيطرية، والعديد من الإنجازات الأخرى.