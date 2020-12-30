وزيرة التضامن: مزايا جديدة للمسنين في 2021

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتعهد باستمرار حلقة العطاء ورد الجميل لفئة المسنين التي حصلت على العديد من المزايا في عام 2020، وفي عام 2021 ستحصل على المزيد، لأن الوزارة لديها 6.5 مليون من أصحاب المعاشات، وتم حل مشكلة العلاوات الخمس، بقيمة 35 مليار جنية، إضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% للمسنين خلال هذا العام، وهي الزيادة الأكبر، إضافة إلى إتاحة استقلال وسائل المواصلات العامة مجانا للمسنين، وتم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد، على توصيل المعاشات إلى منازل المسنين فوق الـ80 سنة دون مقابل.

الاهتمام بالمسنين في أزمة كورونا

وأضافت «القباج» في لقاء خاص مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن الوزارة تعد لاستراتيجية خاصة بالمسنين، لأنهم دخلوا ضمن مظلة التأمين الصحي، والوزارة أولت اهتماما كبيرا بدور المسنين خلال جائحة فيروس كورونا، ووفرت لهم أدوات التعقيم والتطهير والأدوية اللازمة، إضافة إلى أن الوزارة قررت عمل شبكة حماية اجتماعية من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال خدمة المسنين، وتوفر أيضا أجهزة مساعدة مثل المشايات والعكازات والكراسي المتحركة، والعام المقبل سيحمل المزيد، وستقدم الوزارة قانونا إلى مجلس الوزراء لحماية ورعاية وتمكين المسنين، وستتم مشاركته مع مجلس النواب في الربع الأول من العام المقبل.

الانتهاء من استراتيجية للمسنين

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة انتهت من الاستراتيجية الخاصة بالمسنين، والتي وضعتها لجنة من الوزارة معنية بهذا الملف، موضحة أن الوزارة توسعت أيضا في برنامج الحماية الاجتماعية «كبار بلا مأوى»، وتقديم كافة أشكال الحماية والدعم لكبار السن، وخاصة الدعم النفسي.

وأكدت أن الوزارة في خدمة المواطن المصري بكافة فئاته، سواء المسنين، أو الأطفال بلا مأوى، والمرأة الريفية، والشباب المقبلين على الزواج، والجمعيات الأهلية، وفي عام 2020 حدثت العديد من الإنجازات رغم جائحة فيروس كورونا.