«الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات».. موضوع أول خطبة في 2021

حددت وزارة الأوقاف، موضوع «الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل»، ليكون محور حديث الأئمة في أول جمعة من العام الجديد 2021.

وألزمت الوزارة، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

الأخذ بالأسباب

وجاء في الخطبة الموحدة الحديث حول أن من الأخذ بالأسباب في مواجهة الأزمات والحوائج، تنفيذ التوجيهات التي تصدر عن مؤسسات الدولة الرسمية والأخذ بالإجراءات الاحترازية التي دعت إليها، حيث يقول الحق سبحانه وتعالي «يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، ومنها الأخذ بكل أسباب العلم ليحمي الإنسان نفسه وغيره ومن الأخذ بأسباب العلم أن نلتزم بتوجيهات أهل الطب في مواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، وأهمية الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

كثرة الدعاء

تابعت الخطبة الموحدة: علينا مع الأخذ بالأسباب خاصة في هذه الأيام أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالي وأن نذكره سبحانه في كل أحوالنا وأن نكثر من الصدقات يقول الله تعالي «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا»، ويقول تعالى «يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيراً»، ويقول النبي، صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء.