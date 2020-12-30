خبير أبراج: 2021 كله زلازل وكوارث واختراعات.. وكورونا مكمل لـ2022

قال الدكتور رئيف رأفت خبير الأبراج، إن عام 2021، إذا جمعنا أرقامه تكون النتيجة خمسة، وهذا الرقم مرتبط بكوكب عطارد، المسؤول عن برجي الجوزاء والعذراء، ولهذا نتوقع أن يستفيد مواليد هذين البرجين بالأخص، من العام المقبل، مؤكدا أن رقم خمسة يعطي أيضا الحركة الفكرية والاختراعات الطبية والتكنولجيا الحديثة، فهناك تطورات كثيرة ستحدث خلال 2021، على مستوى هذه المجالات بالعالم كله، كاشفا عن أنه سيكون هناك وصول لاختراعات لم يصل إليها العالم من قبل، وكذلك سيكون هناك نشاطات بالحركة الفكرية، بالإضافة إلى أنه للأسف سيشهد العالم مجموعة من الزلازل والكوارث الإنسانية.

فيروس كورونا مستمر خلال عام 2021

وأضاف «رأفت»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء من برنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «فيروس كورنا المستجد اللي شاغل كل الناس، سيستمر معنا خلال العام المقبل، ولكن مع حلول شهور ابريل ومايو، ستبدل الأوضاع للأحسن بعض الشيء، ويستمر هذا التحسن حتى 2022».

خبير الأبراج: غضب ربنا موجود والناس لازم تصلي وتتصدق

وأشار خبير الأبراج، إلى أن العالم سيشهد بعض الحوادث السلبية كالزلازل، خلال عام 2021، لكنه أوضح أن تلك الزلازل ستحدث في دول بعيدة عن الدول العربية، وكذلك ستحدث كوراث أخرى «في أحداث وكوراث هتحصل كتير، لأن غضب ربنا موجود، وأدعو الناس إلى التصدق والصلاة، لأنهم ابتعدوا عن العبادات بشكل كبير»، ورغم ذلك أكد أن عام 2021 سيكون أفضل من عام 2020.

وعن توقعاته لبرج الأسد خلال العام المقبل، أوضح أن هذا البرج ستحدث له نجاحات في 2021، على مستوى الحب وعلاقاته العاطفية، وغير المرتبطين من الممكن أن يرتبطوا عاطفيا، والمرتبطين بالفعل قد يتوج ارتباطهم بعقد القران والزواج خلال عام 2021، لافتا إلى أن مواليد هذا البرج سينجحون بشكل كبير على مستوى العلاقات العاطفية.