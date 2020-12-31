الأزهري: إذا أصابك كرب فعليك بالتصدق ليرفعه الله عنك

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إن أي مصيبة قد تصيب بني أدم هي في الأساس موجودة في كتاب، وكل مثل تلك الابتلائات موجودة في كتاب قبل خلق الوجود بالأساس.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المصائب مكتوبه من قبل حتى لا يأسي البعض عما فاته ويحزن بداخله بشكل كبير يؤثر على تواصله بزملائه ممن حوله، أو يفرح بشكل يفقده الاتزان من شده الفرحة.

وأوضح «الأزهري»، أن الدعاء يرفع ويغير البلاء والأقدار، كما أنه ومن قواعد الشريعة في التعامل مع المرض أو البلاء هو التصدق، حيث أن اثر الصدقة كبير وأن الله أكرم من الإنسان، وعندما يصاب الشخص بشئ من الشدائد ويري الشخص يتبرع ويذكي يعجل الله أيضا بتفريج كربته شخصيا: «خلي غيرك في الحسبان، واغث إنسان ملهوف، ولما ربنا ينظر ويطلع على أحوال العباد، ويقابل الله كرم الإنسان بكرم أكبر منه».

وأكد أنه يجب الرضاء بما حدث للفرد والاستسلام لإرادة الله في ذلك الكرب الذي حل بالشخص، كما وأنه لا يجوز لأي شخص أن يهاجم الأيام أو يسبها كما يفعل البعض إيمانا منهم بأنها هي من تحمل الخير أو الشر، حيث أن الأثنين هما بيد الله وحده يعطيهما لمن يشاء، وأيضا لا يجوز سب الدهر، لأن الله هو الدهر في حديث قدسي صحيح قاله الله عن نفسه.

وأشار إلى أنه يجب على الجميع وخاصة ممن تعرضوا للكربات بضرورة التصدق حتى يرفع الله عنهم البلاء في أسرع وقت، وذلك لأن الله أكرم الأكرمين، وحال وجد عبده وفي عز ضائقته يتصدق فيمن الله عليه بالفرج القريب لما يتمناه أو تهفو إليه نفسه، كما ويجب أن يطلب البشر كافة من الله رفع الغمة الخاصة بفيروس كورونا والتي استشرت على مستوى العالم.