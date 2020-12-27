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استجابة لـ«مساء dmc».. وزيرة التضامن توفر احتياجات الطفلة «رحمة»

الوزيرة تشيد بقناة DMC وتطالبها بإعداد قائمة للحالات الإنسانية

كتب:

محمد عزالدين
12:04 ص | الأحد 27 ديسمبر 2020
رحمة عاطف

رحمة عاطف

استجابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمطلب الطفلة «رحمة عاطف» في توفير أطراف صناعية لها وتلبية احتياجاتها وأسرتها، متابعة: «احنا بنتشرف إننا بنخدم الفئة دي، ودة حقهم علينا وعلى الدولة».

وأضافت «القباج»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه سيتم إيجاد آلية منظمة لرصد هذه الحالات، حتى لا يتم الوصول إليها بشكل صدفة، وإيجاد آليات ووسائل للتبليغ عن أنفسهم.

وأشارت، إلى أن الطفلة «رحمة» تحتاج إلى أطراف ودعم تعليمي ونفسي، وتوعية الأسرة في التعامل معها، موضحة أن الفترة المقبلة هناك صحوة شديدة واستعداد كامل لتقديم ذلك، وهناك توجيهات بفتح الباب على مصرعيه لهذه الفئات: «أهل الخير موجودين»، لافتة إلى أن مشكلة هذه الفئات ليس مالية فقط، ولكن متكاملة، بغرض دعمهم وإخراجهم للمجتمع بشكل به دمج وليس به تنمر.

وأوضحت، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي للطفلة «رحمة»، ثم يجرى كشف للأسرة وبحث حالتهم المادية والمعيشية، والظروف التعليمية للطفلة، كما سيتم بحث الفرص التي يمكن مساعدتهم، مؤكدة أنه إذا اشار الكشف الطبي بإمكانية تركيب أطراف صناعية لها لن تتردد الوزارة في توفير ذلك.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بقناة DMC لمجهوداتها في رصد الحالات الإنسانية، قائلة: «بستأذنكم تفضلوا قناة كدة، لو فيه حالة، حتى لو محصلش عن طريق التلفزيون بثها، تعملوا قايمة فالباب مفتوح ليكم».

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