مصادر: لا شبهة جنائية في وفاة «بائع النعناع» أمام مديرية أمن القاهرة

نفت مصادر طبية، وجود شبهه جنائية وراء وفاة بائع النعناع أمس بجوار مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، موضحة أنّ الوفاة حدثت بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم التصريح بدفن الجثمان.

البداية

تلقى مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا بالعثور على جثة بائع متجول، وبالانتقال والفحص تبيّن العثور على جثة ذكر في العقد السادس من العمر ويرتدي ملابسه كاملة، وتبيّن أنّه أثناء بيع النعناع بواسطة عربه يد، سقط في الشارع أمام المارة وتوفي في الحال، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على المتوفى.

الوفاه طبيعية

وكشف تقرير مفتش الصحة خلو الجثة من أي إصابات، كما تبيّن أنّ الوفاه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقرر مفتش الصحة التصريح بدفن المتوفي، وإخطار أسرته، وجار إنهاء إجراءات الدفن.

290 جثة مجهولة

يذكر أنّ مشرحة زينهم استقبلت خلال عام 2020 عددا من الجثث المجهولة، بلغ 290 عثر عليها في محافظتي القاهرة والجيزة.

وقالت مصادر، إنّ عدد الجثث المجهولة هذا العام أقل من العام الماضي بنحو 15 جثة، إذ بلغ العدد في 2019، نحو 305 جثث مجهولة، بخلاف الجثث التي دخلت مشرحة زينهم مجهولة وتعرف عليها ذويها، وحرروا محضر تعارف من قبل النيابة العامة واستلموا ذويهم.

وأوضحت المصادر أنّ النسبة الأكبر من الجثث المجهولة خاصة بالمتسولين الذين يجلسون أو يقيمون في الشوارع وأسفل الكباري، وكذلك أمام المزارات الدينية مثل المساجد الكبيرة والمعروفة بإقامة موالد، وكذلك كثرة المترددين عليها من أهل الخير، الذين يوفرون لهم الطعام والشراب وكذلك الأموال.