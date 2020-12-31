 عاجل.. الصين تقر استخدام سينوفارم ضد كورونا

أعلنت الصين رسميا، اليوم، الموافقة على استخدام لقاح شركة سينوفارم، الحكومية، للوقاية من مرض «كوفيد-19»، وتعد تلك الموافقة هي الأولى على طرح اللقاح للجمهور.

ورغم أن فاعلية لقاح سينوفارم تعد أقل من معدلات النجاح التي تجاوزت 90% للقاحات منافسة من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة مودرنا، فإن ذلك يشير إلى الذي أحرزته الصين في السباق العالمي لتطوير اللقاحات، وجاءت الموافقة بعد أن وافقت بريطانيا، أمس، على لقاح طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا، بالتزامن مع ظهور سلالة متحورة من الفيروس.

وبحسب معهد المنتجات الحيوية في بكين الذي طور اللقاح، فإن اللقاح فعال في الوقاية من «كوفيد-19» بنسبة 79.34%، استنادا لبيانات أولية، ورغم أن الصين أبطأ من بلدان أخرى في الموافقة على لقاحات مرض «كوفيد-19»، فقد قامت على مدى شهور بتطعيم مواطنيها بثلاثة أنواع مختلفة لا تزال في مراحل التجارب الأخيرة.

وبدأت الصين برنامجا للاستخدام الطارئ في يوليو يستهدف العاملين الأساسيين والأكثر عرضة لخطر العدوى، وطرحت حتى 15 ديسمبر أكثر من 4.5 مليون جرعة باستخدام ثلاثة منتجات مختلفة، اثنان منها من إنتاج سينوفاك.