وزيرة الصحة: لقاح سينوفارم المضاد لكورونا جرى اعتماده في 3 دول

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللجنة العلمية في وزارة الصحة اجتمعت أمس، وهي مؤلفة من أطباء وعلماء من الوزارة والجامعات المصرية واستشاريين، لبحث تأثير التحورات أو التغيرات في كورونا، وتم التأكيد بأن التغير الأخير في ترتيب بعض البروتونات، لها تأثير على سرعة انتشار الفيروس أو حدة الحالات عن سابقتها، أو تأثيرها على اللقاحات المستحدثة.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والجهات البحثية، في تحليل دوري لأي تغيرات جينية في البروتين في الفيروس، وتم الانتهاء من تحليل فيروس كورونا حتى أكتوبر الماضي، وجار تحليل فيروس كورونا، والتركيز على الأماكن التي بها زيادات سريعة في الانتشار مثل القاهرة، ورصد الأشخاص المصابين بكورونا أكثر من مرة، حيث تراجع التحليلات الخاصة بها، ورصد العينات الإيجابية للقادمين من بريطانيا الفترة من سبتمبر وحتى الآن.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 6 تجارب للقاح سينوفارم في العالم، واعتمدته 3 دول هي الإمارات والبحرين، بشكل نهائي وليس طارئ، وحصل على معايير الأمان الكاملة، والصين في طريقها لاعتماده بشكل نهائي، موضحة أن لقاح فايزر أجري عليه 7 تجارب في 7 دول، واعتمد في 5 دول، بينما أجري على اللقاح الروسي 10 تجارب، واعتمد في دولة واحدة، ولقاح موديرنا أجري عليه 5 تجارب، واعتمدته دولة واحدة هي الولايات المتحدة.

وأوضحت أن هناك أنواع من اللقاحات، فهناك أنواع معروفة والعالم يعمل بها، مثل اللقاحات المعطلة، حيث يكون الفيروس معطل مثل لقاحات شلل الأطفال والإنفلونزا الموسمية، وهناك لقاحات يكون بها الفيروس حي، ولكن يتم إضعافه، مثل لقاحات شلل الأطفال «بالنقاط»، وبعض لقاحات الحمى الصفراء والحصبة، موضحة أن هذه التكنولوجيا تم استخدامها في لقاحات سينوفارم وسينوفاك واسترازينكا.

ولفتت إلى أن هناك تطور حدث خلال إنتاج فايزر وموديرنا بتكنولوجيا جديدة، ولأول مرة في تاريخ الإنسانية، يتم الموافقة عليها كلقاحات، وتحصل على موافقة الطوارئ، موضحة أن هذه التكنولوجية معروفة في علاجات الأورام.