«الوزراء»: أسترازينكا و سينوفارم الصيني هما أرجح اللقاحات للجنة كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللقاح التي ستحصل عليه مصر من منظمة اللقاحات الدولية «جافي» والمقدر بـ 20 مليون جرعة ستحدده منظمة الصحة العالمية لصد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، فأي لقاح سينجح في الحصول على تصريح أو ترخيص الطوارئ من منظمة الصحة العالمية أيًا كان نوعه سواء «مودرنا» أو أي شي أخر، ستحصل عليه مصر، وهذا ليس له موعد محدد بل هناك إجراءات تتخذها منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

يُمكن لمصر التفاوض بشكل مباشر مع شركات عالمية للحصول على لقاحات

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه يمكن لمصر التفاوض بشكل مباشر مع الشركات العالمية لتحصل على جرعات إضافية أو جرعات شركة أخرى، «ده متاح ومصر في مفاوضات مع عدة شركات حاليا لتأمين جرعات اضافية من اللقاحات حوالي 10 ملايين جرعة إضافية غير 20 مليون جرعة من جافي».

قد تصل لمصر 10 ملايين جرعة لقاح كورونا قبل جافي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الشركات التي يتم التفاوض معها تأتي وفقًا لترجيحات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، حيث هي تقوم باختيار الشركات حينما تتأكد من فعالية وأمان اللقاح، «اللجنة العلمية ترجح إما سينوفارم أو أسترازينكا، وهذا أمر تقليدي احنا اعتدتنا عليها كمدرسة تقليدية في إنتاج اللقاحات، نحن في مفاوضات مع هذه الشركات، لما تتكلل المفاوضات بالنجاح هنعرف بالضبط إن شاء الله ممكن يكون وصول الـ 10 ملايين جرعة أقرب من الموعد وصول 20 مليون جرعة من جافي».

من ناحية أخرى، أكد سعد، أن قرار تعليق انعقاد جمعيات عمومية الأندية، مرتبط بوباء كورونا، فمصر تتحسب لموجه ثانية من كورونا قد تكون أكثر خطوة من الأولى، لذلك تم تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لمدة 6 أشهر سواء جمعيات عادية أو غير عادية في الأندية المختلفة ومراكز الشباب، وسيتم انعقادها في شهور الصيف أي مايو ويونيو، بحيث يكون الوضع الوبائي في تحسن.