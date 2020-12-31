نقيب كفر الشيخ لشباب الأطباء: لا تتقاعسوا عن إغاثة المرضى فهذا قدرنا

وجه الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، رسالة لزملائه الأطباء وخاصة الشباب، أكد فيها أنهم سطروا بطولة خلال مواجهة فيروس كورونا منذ بدء الجائحة، العام الماضي، وطالبهم بعدم التقاعس، واستكمال ما بدأوه.

وقال نقيب أطباء كفر الشيخ، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك»، بعنوان« الاختيار»: «نحن الأطباء لا نملك رفاهية الاختيار بين نعم ولا، فنعم هي الاختيار الأوحد لك عندما يناديك ملهوف يقاسي ويعاني في أوقات الليل أو حتي وقت السحر».

وأضاف أبو سمرة: «منهك ومتعب ومرهق جرّاء يوم ثقيل قضيتة مابين أنات مريض يعاني أو عليل، تمكن منة المرض، وجاء ليلك وقررت الراحة، فإنك لا تملك أن تقول لا، حتي في وقت راحتك، وفي هذة الأيام الحالكة قد تضطرك الظروف إلى نصب عناية مركزة داخل منزل مريض لم يجد مكانا في أي مستشفى ويعاني من مشكلة تنفسية تهدد حياته».

وتابع: «لا تتقاعسوا أبنائي الأطباء، هذا قدركم وأعلموا أن عملكم الصالح في هذة الأزمة هو تثقيل لميزان حسناتكم في دنيا، اكتشفنا مؤخرا بأنها تساوي صفرا، سوف تنتهي الغمة، وسوف يتبقي منها حكايات عن أطباء وتمريض وكل مقدمي الخدمة سطروا ملحمة يحكيها التاريخ، ويحكي أيضا عن تلاحم وتكاتف الجميع للوقوف جنبا الي جنب لعبور الأزمة».

واختتم: «لن ينسي التاريخ أن يحكي عن أعمال الخير من المتطوعين والقادرين في توفير نواقص انهكتها الأزمة، فمصر باقية أن شاء الله، لأن شعبها مختلف عن كل شعوب العالم، حمي الله مصر وشعبها من كل سوء».