الأطباء تعلن ارتفاع حصيلة شهداء كورونا لـ261.. والزيات: وصلوا 274

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، الدكتور ممدوح عبدالعظيم استشاري المسالك مستشفى شبين الكوم التعليمي، لوفاته بفيروس كورونا المستجد، ضمن شهداء الفريق الطبي، معلنا ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 274 شهيدا، مؤكدا أنّ تلك الحصيلة يتم جمعها من التواصل مع النقابات الفرعية أولا بأول، وليست هناك أرقام رسمية تصدر من وزارة الصحة لإعلان عدد وفيات كورونا بين الأطباء.

في الوقت ذاته، نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيدة الدكتورة ريهام محمد فكري، التي توفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، كما نعت الشهيد الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة مركز قويسنا السابق، الذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والدكتورة هناء السيد نوفل، أستاذ متفرغ كلينيكال باثولوجي جامعة طنطا، مؤكدة ارتفاع حصيلة وفيات كورونا بين الأطباء إلى 261 شهيدا، وجرى إخطار النقابة بها، والتأكد من وفاتها بكورونا.

إعانة اتحاد المهن الطبية لوفيات كورونا: 50 ألف جنيه

وكان اتحاد المهن الطبية، أعلن استمرار صرف إعانة وفيات الكورونا بمبلغ 50000 جنيه لأسر الشهداء بموجب تقديم التحاليل التى تثبت الإصابة + تقرير طبي صادر من المستشفى + CT ولا يشترط وجود خاتم النسر + إعلام الوراثة.

لجنة إدارة أزمات

وقرر الاتحاد تشكيل لجنة إدارة أزمات خاصة بأزمة كورونا، تضم الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد، والدكتور حسين عبدالهادي الأمين العام للاتحاد، والدكتور أبوبكر القاضي، أمين الصندوق المساعد، كما قرر مد فترة الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية فبراير 2021.

تحليل pcr

وأعلن الاتحاد أنّه سيتحمل مشروع علاج الأطباء وأسرهم بقيمة 50% من تحليل PCR للمسحات وبحد أقصى مرتين للعضو، وبحد أقصى 500 جنيه طبقا للمعامل المدرجة لذلك، مشيرة إلى أنّ الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج وأسرهم الذين يحتاجون لدخول أحد مستشفيات العزل المتعاقد معه المشروع، يتم الحصول على خطاب دخول مستشفى مسبق من إدارة المشروع، وبالنسب المقررة في هذا الشأن.