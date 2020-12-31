أحزان خالد الصاوي: أصيبت زوجته بكورونا وفقد أحد كلابه

لم يفق الفنان الكبير خالد الصاوي من صدمة إصابة زوجته مي كُريم بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام، إلا وتلقى ضربة أخرى، وهي فقدان أحد كلابه في المنزل.

الصاوي: تلقيت نبأ إصابة مي بـ كورونا أثناء تصويري فيلم «للإيجار»

وقال خالد الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه يحمد الله على كل شيء، ولكنه تلقى ضربتين موجعتين في أيام معدودة، أولها نبأ إصابة زوجته مي كُريم بفيروس كورونا، في أثناء وجوده في الإسكندرية؛ إذ كان يُصور عددا من مشاهد فيلمه الجديد «للإيجار»، قبل عودته إلي القاهرة، أمس الأول، مضيفا أنه كان يتواصل معها بشكل يومي للوقوف علي تطورات حالتها الصحية.

وأضاف «الصاوي»: «تلقيت خبرا حزينا عن وفاة أحد كلابي، الذين أحبهم بشدة وأوليهم اهتماما كبيرا، حيث أربي عددا منهم في منزلي».

ويشارك في بطولة «للإيجار»، محمد سلام، وياسر الطوبجي، وعصام السقا، وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، ومحمد الحمادي، من تأليف وإخراج إسلام السيد بلال.

خالد الصاوي: أسافر مع «القاهرة كابول» إلي صربيا غداً

وفي سياق مختلف، كشف «الصاوي» عن سفره إلي صربيا، غدا الجمعة، لتصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد «القاهرة كابول» هناك، قبل عودته إلي القاهرة لاستكمال التصوير في العمل المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وأكد الفنان خالد الصاوي، أنه متحمس لمقابلة الجمهور في رمضان 2021، بعد نجاحه في مسلسل «ليالينا 80» رمضان الماضي، الذي تلقى عنه ردود فعل إيجابية، بحسب قوله، مضيفا أن تجربة «القاهرة كابول» مختلفة عن سابق تجاربه، لكونها تتعرض لظاهرة الإرهاب الذي استشري في المنطقة العربية خلال الآونة الأخيرة.

ويشارك في بطولة «القاهرة كابول»، طارق لطفي، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب، ونبيل الحلفاوي، ومعتز هشام، وخالد كمال، وحسني شتا، وكوكبة من النجوم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.