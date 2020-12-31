الزراعة: اكتفينا ذاتيا من الخضر والفاكهة والبيض والأرز والدواجن

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنّ قطاع الزراعة والغابات والصيد ساهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019/2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ588 مليار جنيه عام 2018/2019.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنّ إجمالي الصادرات الزراعية بلغ العام الحالي 5 ملايين طن منذ يناير الماضي، وذلك رغم ظاهرة فيروس كورونا التي تفشت في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف المواني، ما أصاب حركة التجارة العالمية من ركود وصلت بلغت نسبته 30%، لافتا إلى أنّه في عام 2019 بلغت كمية الصادرات الزراعية المصرية 5.5 مليون طن.

وأضاف أنّ الوزارة ممثلة في الحجر الزراعي المصري، تمكنت من تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160 دولة، في مقدمتها الموالح والبطاطس والفراولة والعنب والرمان والمانجو والفلفل والباذنجان والنباتات الطبية والعطرية، كما نجحت الوزارة في فتح 11 سوقا واعدا جديدا أمام الصادرات المصرية، أهمها السوق الياباني الذي فتحت أسواقه أمام الموالح المصرية العام الحالي.

وتابع أنّه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلا، وجار التفاوض على فتح السوق أمام الموالح المصرية التي أصبحت سمعتها دولية، مشيرا إلى أنّ مصر هي الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما تأتي في المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي.

ولفت التقرير إلى أنّ مصر مكتفية ذاتيا من الخضر والفاكهة بنسبة بلغت 100%، بإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة، وجرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن بعد زراعة أكثر من مليون فدان العام الحالي، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من البصل لـ100% بعد إنتاج 4 ملايين طن، الذي يتمتع بجوده عالية وسمعه عالمية ويتم تصديره للعديد من الدول في الخليج والاتحاد الاوروبي.

وأوضح أنّه جرى تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة، وجار تصدير كمية منه، فضلا عن الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58% وبإنتاج وصل لـ520 ألف طن، بينما وصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين لـ96%، ووصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر سنويا، في حين وصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك لـ90% بانتاج مليوني طن من الاستزراع السمكي والمصائد الطبيعية.