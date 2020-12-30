"الزراعة" تطلق التشغيل التجريبي لـ"الربط الإلكتروني"

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التشغيل التجريبى لمنظومة الربط الإلكترونى والتحول الرقمى بالحجر الزراعى المصرى، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إنه تم البدء فى أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونياً بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الإنتاج الحربى. وناشد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، الإسراع فى التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى، عبر الرابط: www.capq.gov.eg.

وأوضح العطار أن تلك المنظومة تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلاً عن زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة فى الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصرى.