العناني: انتخابات غرفة شركات السياحة بعد الانتهاء من حل مشاكلها

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن الوزارة لن تنتظر إصدار قانون السياحة الجديد الذي من الممكن أن يستغرق عاما ونصف لاجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء عمل لجنة تسيير الأعمال التي تدير الغرفة حاليا من حل المشكلات اللائحية والقانونية سيتم إجراء الانتخابات.

وأكد العناني لـ«الوطن»، أن الوزارة قد أصدرت في سبتمبر الماضى قرارا بحل غرفة شركات السياحة تنفيذا لحكم قضائي.

وأشار إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة لم يتم إلغائها ومستمرة في عملها، والشئون القانونية بالوزارة تبحث موقف بعض أعضاء اللجنة الذين مازالت صفتهم بعد حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، مؤكدا أن عمل اللجنة سيبدأ بشكل فعلي حال صدور قرار ببدء العمل فى تنظيم رحلات العمرة والحج.

قرار أداء العمرة في يد لجنة أزمة كورونا

وأوضح أن قرار أداء المصريين للعمرة هذا العام ليس قرار الوزارة وحدها بل هو قراراللجنة الوزارية التي تدير أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التى تتابع تطورات الفيروس ومعدلات الإصابات بشكل يومي.

ونوه إلى وجود تنسيق دائم مع السلطات السعودية بخصوص موسم العمرة الحالي والضوابط الخاصة بتنظيمه.

بوابة العمرة حافظت على حقوق المعتمرين

وأشار إلى أن إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة حمى المواطنين من التعرض للنصب وحافظ على حقوقهم، وهناك تطوير كبير طرأ على البوابة خلال الشهور الماضية والذى سيجعل المعتمر يعرف كافة تفاصيل برنامجه والفندق الذي سيقيم به وموعد وصوله ومغادرته عبر تطبيق إلكتروني.

وتابع أن المعتمر يمكنه التقدم بأي شكوى عبر التطبيق الإلكتروني حال حدث أية مخالفة للبرنامج المتفق عليه مع شركة السياحة.