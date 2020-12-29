غرفة السياحة تلغي عموميتها لمناقشة موازنة هذا العام بسبب كورونا

ألغت غرفة شركات السياحة والسفر، رسميا، جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الموزانة والحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2019- 2020، امتثالا لقرارات الحكومة بعدم إقامة أية اجتماعات أو مؤتمرات، تزيد نسبة الحضور بها عن 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان، بحد أقصى 150 فردا، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والاحتياطيات الصحية المقررة في هذا الشأن كافة، وهو ما لا يتوافر في اجتماعات الغرفة التي يحضرها أضعاف هذا العدد.

وقال أسامة عمارة ، أمين عام غرفة شركات السياحة في المنشور الدوري رقم 243 لعام 2020، الذي أرسل للشركات السياحية كافة، إنه بناءً على قرارات اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي انعقدت يوم 8 ديسمبر الجاري، وتضمنت قرارا بإرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية كافة، لجميع الهيئات الشبابية والرياضية لمدة 6 أشهر، منعا للتجمعات الكبيرة وما تلى ذلك من قرارات وتعليمات للفنادق بعدم السماح بوجود أية فعاليات ينتج عنها تجمعات كبيرة خلال الفترة الحالية، وهو ما تم تأكيده أمس في اجتماع اللجنة، فإن قرار الإرجاء كان ضروريا، نظرا لأن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يتميز بكثافة الحضور والمشاركة، الأمر الذي يمثل خطورة داهمة على صحة أعضاء الجمعية العموية للغرفة.

وشدد «عمارة» خلال المنشور، على أن الهدف الأسمى للغرفة حاليا، هو المحافظة على صحة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم وذويهم، وهو الأولى بالرعاية والاهتمام، في ظل الظروف الحالية، نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لذا فقد اتخذت الغرفة قرارا بإرجاء عمومية الغرفة لهذا العام، حفاظا على صحة الأعضاء، ولحين انحسار جائحة كورونا، موضحا أنه تم إرسال تقرير الغرفة لعام 2020، وكذا الحساب الختامى للغرفة للعام المالي 2019 -2020 إلى جميع الأعضاء عبر البريد الإلكتروني للإطلاع عليه.