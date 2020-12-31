«سوسن» مش هتتجوز «زيزو».. تطور جديد في صفقة «زرافات الجيزة»

أعلن الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستقرار على أسماء الزرافات الجدد القادمة من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، وستكون أسماء مصرية وأجنبية.

فرح وشيكي وزيزو الأسماء الجديدة

وأضاف «رجائي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إطلاق اسم «فرح» على واحدة منها، وذلك لأن وصولها أدخل الفرحة على رواد الحديقة، لافتا إلى أنه وبالنظر في السجلات القادمة معهم من دولة جنوب أفريقيا، وجد أن إحداها تدعى «شيكي» في موطنها الأصلي، وتم الاستقرار على هذا الاسم، لأن الزرافة اعتادت عليه كما وجد أنه اسم جميل، أما الذكر فقد أطلق عليه «زيزو» وهو اسم بسيط وسهل على إذن الحيوان حينما يتم استدعاؤه.

وتابع بأن عمال الحديقة يطلقون الأسماء على الحيوانات لاستدعائها لتناول الطعام والتفاعل مع الجمهور، مشيرا إلى تخصيص أحد العمال المدربين للتعامل مع الزرافات الثلاث يعرف جيدا كيفية التعامل مع الزرافات وما يسعدها وما يتسبب في إيذاءها، حيث تعد الزرافات من أكثر الحيوانات حساسية ولا تصدر أصواتا ويمكن أن يتوقف قلبها في حال شعرت بالخوف الشديد.

وأضاف أنه لذلك جرى الاستقرار على حجرها لمدة ثلاثين يوما بعيدا عن الجمهور لمنحها فرصة التأقلم مع بيئتها الجديدة التي تعتبر غريبة عنها، لافتا إلى تخصيص مكان لأول مرة للزرافات طبقا للمواصفات القياسية يحميها من انخفاض درجة الحرارة وتم اختيار الخشب وفق مواصفات خاصة بما لا يتسبب في إيذاءها أثناء الاحتكاك وإصابتها بالجروح، مشيرا إلى تصميمه باتجاه معين بما يحقق لها الحماية من تيارات الهواء الباردة أثناء فصل الشتاء كما جرى فرشه بقش الأرز.

وأكد أن حدائق الحيوان في مصر أصبحت صرحا علميا كبيرا في التعامل مع الحيوانات البرية، لافتا إلى أن الأطباء لهم من الخبرات التي لا توجد في أي مؤسسة في مصر في التعامل مع الحيوانات البرية، على حد قوله.

وعن تزاوج الزرافة «سوسن» مع الذكر «زيزو»، قال: «نظرا لخطورة تخدير حيوان الزراف على حياته فقد تم الاستقرار على عدم نقل الزرافات الثلاث من موضعها الحالي، وبالتالي ستبقى الزرافة سوسن وحيدة لأكثر من عامين آخرين، لحين تزاوج «زيزو» مع «شيكي وفرح» ونقل ولداتها لبيت الزرافة «سوسن» التي تتواجد في بيت اخر بعيدا عن «شيكي وفرح وزيزو».

وأشار إلى أن ذلك يساهم أيضا في حماية الأصناف من الاختلاط ،مؤكدا أن الحديقة تعمل دائما وبشكل غير مسبوق لإكثار الحيوانات وتبادلها مع حدائق الحيوان في العالم.

وأكمل: «شهدت الحديقة زيادة في فرس النهر في الفترة الأخيرة بعد تهيئة البيئة له للتكاثر بإزالة المنطقة التي كانت ملوثة منذ أكثر من ثلاث أعوام، وهو ما ساهم في تكاثر إعداده بشكل كبير، كما تم زيادة أعداد السلاحف والكبش الأروي وطائر البجع والفلامنكو وهي حيوانات مطلوبة دوليا».

وتابع بأنه تجرى مفاوضات حاليا مع دولتي بنجلاديش وتنزانيا لاستقدام فيل لحديقة حيوان الجيزة بعد تطوير بيته ليصبح الفين متر بدلا من الحالي الضيق، وهي مواصفات يهتم بها الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان الذي يهتم برفاهية الحيوان ولن يعيش في بيئة تشبه بيئته الطبيعية.