رئيس حديقة الحيوان عن الـ3 زرافات: يوم تاريخي ومكلفناش الدولة جنيه

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان شهدت يوم تاريخي وجميل، باستقبال 3 زرافات جدد، قائلا: «طبعا استقبال 3 زرافات حاجة قيمة جدا، ده حيوان مهدد بالانقراض، وحيوان يعتبر من نجوم الحديقة، اللي الناس دايما بتبقي عايز تشوفهم»، موضحا أن المهم في هذا الأمر، أنهم نجحوا في استقدام هذه الزرافات دون أن تتحمل الدولة، ولا حديقة الحيوان أية أعباء مادية، حيث قامت الحديقة خلال الفترة الماضية بخطة إكثار، ونتج عن ذلك زيادة بعدد بعض الحيوانات الهامة، فعرضنا تلك الزيادات، وعملنا بدل مع حدائق حيوانات أخرى حول العالم، بتصديق من وزير الزراعة، الذي سمح لنا باستبدال حيوان فرس النهر «سيد قشطة»، بتلك الزرافات.

أسلوب البدل أعتمده وزير الزراعة لاستقدام الحيوانات التي نحتاجها

وأوضح «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ضمن حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا الأسلوب الذي اعتمده وزير الزراعة، يعد تفكير خارج الصندوق، ويساعد الحديقة في توفير حيوانات ليست موجودة بالحديقة، وفي نفس الوقت نتخلص من الزيادات الموجودة، فهذا البدل كان الحل الأنسب لأكثر من مشكلة نواجهها في عمل الحديقة.

سيد قشطة وبجع وبغبانات مقابل الـ 3 رزافات

وأشار إلى أن الحديقة فكرت في استبدال فرس النهر الذي زاد في البحيرات، وكذلك البجع الأبيض صاحب السلالة الممتازة الذي زاد في الفترة الاخيرة هو الأخر، بالإضافة إلى بعض أنواع البغبابنات، وهو ما تم مؤخرا باستقدام الزرافات الثلاث مقابل فرس النهر وبعض البجع الأبيض وبعض البغبغانات الزنجبارية.

وتابع حديقة الحيوان الآن تمتلك أربع زرافات، بعدما كانت تمتلك واحدة فقط، وستفتح الحديقة أبوابها أمام جميع الزوار بداية من الغد، للاستمتاع بمشاهدة الزرافات وباقي حيوانات الحديقة.