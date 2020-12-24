عرض الـ3 زرافات الجديدة على جمهور حديقة الحيوان بالجيزة الأحد

قالت الدكتورة مها صابر مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إنه من المقرر أن عرض الثلاث زرافات القادمات من جنوب إفريقيا على الجمهور يوم الأحد المقبل، في حال تم التأكد من عدم تأثرهم بالأصوات المحيطة حولهم من سيارات وأصوات زوار الحديقة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأصوات التي تصدر حول الزرافات تسببت في شعورهم بالخوف الأمر الذي أدى إلى بقائهم في المبيت المخصص لهم في بيتهم بحديقة الحيوان بالجيزة، موضحة أن الزراف من الحيوانات التي تتأثر بالأصوات حولها وتشعر بالخوف والانزعاج من المحيطين، ورغم فرض كردون حول الزرفات إلا أن الأصوات لا تزال تصل إليهم الأمر الذي تسبب في خوفهم.

وأشارت إلى أن الحيوانات الثلاثة سوف تتأكد مع مرور الوقت أن الصوت المحيط بها غير مؤذية، وبالتالي تستطيع أن تخرج من بيتها، وسوف يتم التأكد من ذلك يوم الأحد وقياس رد فعلهم، وفي حال شعورهم بالخوف سوف يتم تأجيل عرضهم على الجمهور ليوم الثلاثاء.

وكانت الزرافات الثلاث تعيش في غابة مفتوحة في جنوب إفريقيا قبل نقلها لمصر بنظام التبادل وفقا لاتفاقية سايتس لتبادل الحيوانات البرية.

أعددنا مبيتا خاصا للزرافات الثلاثة

وأشارت إلى أنه تم إعداد مبيت خاص للزرافات الثلاثة وفقا للمواصفات الدولية، ويراعى حالة الطقس في المنطقة، وتوفير وسائل التدفئة للزرافات في 2 مبيت مساحة الواحد 30 مترا وتم تصنيعها من خشب خاص بارتفاع يسمح بحرية الحركة والتغذية للزرافات كما يشكل مواصفات خاصة للزرافات خلال انخفاض درجات الحرارة، خاصة أن الزرافات من الحيوانات الأكثر تأثرا ببرودة الطقس.

وأضافت أن الجهة المصدرة للزرافات جهزت 80 كجم عليقة جافة للزرافات لتغذيتها مع بعد وصولها للحديقة، مع تشكيل فريق بيطري خاص للرعاية الصحية للزرافات الثلاثة، مشيرة إلى خلو الزرافات الثلاثة من الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق والأمراض الأخرى التي تم نقل الزرافات والحيوانات البرية من دولة إلى دولة.