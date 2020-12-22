رئيس حدائق الحيوان: البرد عدو الزراف.. وهيئنا بيئة ملائمة للحفاظ عليها

شهد صباح اليوم، وصول 3 زرافات إلى مطار القاهرة، على متن طائرة شحن خاصة قادمة من جنوب أفريقيا، من أجل تعويض فقدان أحد أهم الحيوانات التي تحظى بالشعبية من زوار الحديقة، خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع إدارة الحديقة، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للبحث عن طريقة لجلب زرافات جديدة.

وسكنت الزرافات الثلاثة في بيوتها قبل قليل، وسط حفاوة استقبال، وسعادة من محبي الحيوانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت الحديقة مفتقدة للزرافات، منذ فترة طويلة ولم يتواجد بها سوى زرافة واحدة فقط.

رئيس حدائق الحيوان: الـ3 زرافات يسحظوا برعاية وتدفئة في البيت المخصص لها

الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إنه يشرف بنفسه على استقبال الزرافات، التي وصلت منذ قليل لحديقة الحيوان، تمهيدًا لتسكينها في الأماكن المخصصة لها، من أجل تأهيلها لاستقبال للزائرين.

وأضاف «رجائي» لـ«الوطن»، أنه بخصوص نفوق الزرافات في فصل الشتاء، فإن الإدارة الحالية غير مسؤولة عما حدث مسبقًا، لافتًا إلى أن الحديقة نجحت في جلب 3 زرافات والفترة القديمة ستسعى إدارة الحديقة جاهدة للحفاظ عليهم.

وأشار إلى أن البيئة التي من المقرر أن يعيش بها الزرافات ملائمة جدا لها، من أجل أن تحيا بطريقة تشبه بيئتها الأم، كما تم رفع كفاءة البيت الأساسي للزرافات، لاستيعاب الزرافات الـ3 بطريقة مريحة، بالإضافة لتوفير تدفئة من قش الرز لها.

وأوضح أن تصميم البيت المخصص للزرافات معاكس لاتجاه الري لتوفير الدفء، موضحًا أن البرد عدو الزراف، والسقيع يشكل له مشكلة كبيرة، لذا هناك مجهود سيبذل خلال شهور الشتاء، وأبرزها توفير أغذية معينة من شأنها رفع السعرات الحرارية للزرافات، مثل لاأعلاف والعسل الأسود.

وتابع: «الزرافة سنسن عايشة لوحدها عشان كدة سعينتا نجيب 3 زرافات، عشان البيت ميفضاش لو جر لها حاجة»