علا رامي: الشركة المنتجة تجهز الجزءين السادس والسابع من «حكايات بنات»

حققت الفنانة علا رامي، نجاحا كبيرا خلال مسلسل «حكايات بنات»، الجزء الرابع والخامس، الذي عرض على قناة ON، وحصلت على إشادات ضخمة من الجمهور بشأن دورها.

وعبرت علا رامي عن سعادتها الكبيرة برد فعل الجمهور، قائلة: «لم أتوقع كل هذا الكم الهائل من رد الفعل على الدور، خاصة أننا كنا نصور لتسليم الحلقات حتى اللحظات الأخيرة».

تفاصيل جديدة بمسلسل حكايات بنات

وأضافت علا رامي لـ«الوطن»: «لكننا تفاجئنا أن القناة العارضة طلبت من الشركة المنتجة تقديم جزئيين جديدين، السادس والسابع بنفس فريق العمل، وبالفعل من المؤلف كتابة الأحداث بصورة متسلسلة».

وأوضحت الفنانة أن كواليس العمل جاءت جيدة، خاصة أن فريق العمل يحب بعضه البعض، بالإضافة إلى أن القصة اجتماعية، يتخللها مشاهد رومانسية كثيرة .

وتتناول أحداث المسلسل حياة 4 فتيات، وعلاقاتهن العاطفية، وحياتهن الخاصة وعائلتهن وأحلامهن وطموحاتهن.

وعبرت علا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «وادي الجن»، الذي كان له عرض خاص بإحدى حلقاته، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السابقة.

وأكدت علا رامي أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول قضية هامة، بها جو من الإثارة والتشويق، ولازال التصوير قائما، خاصة أن الديكورات أخدت الكثير من الوقت حتى تبنى.

وتعتمد أكثر من 50% من مشاهد المسلسل، على المؤثرات البصرية VFX، وتدور أحداثه حول حكاية 4 طلاب جامعيين، يستكشفون كهوف منطقة وادى الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي، تسيطر عليه قوى سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة.

والمسلسل من تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبيه، بطولة مجموعة من الفنانين الشباب، يوسف عثمان، وليلى أحمد زاهر من مصر، ومحسن منصور من السعودية، ورؤى شنوحة من لبنان، والنجوم خالد كمال، وفراس سعيد وريهام سعيد، وعلا رامي، إلى جانب شمم الحسن من العراق، وعبدالرحمن اليماني من السعودية، وسينثيا خليفة من لبنان، والوجوه الشابة هنا داود، وحسن مالك.