صور.. بروتوكول تعاون بين «التموين» و«الإسماعيلية» لإنشاء مناطق تجارية

شهد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودع إستراتيجي للسلع الأساسية ومنطقة تجارية، ووقع بروتوكول التعاون كل من السيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

المصيلحي: يعلن عن فرص استثمارية جديدة بمحافظة الإسماعيلية لإنشاء مناطق تجارية ومستودعات إستراتيجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وصرح الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء مستودعات إستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان لتخزين السلع الأساسية وإمداد محافظات القناة بهذه المنتجات، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15% من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات بأحدث التكنولوجيا والمواصفات الفنية يعزز المخزون الإستراتيجي من السلع، وسيقلل من تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك كما سيتم أيضا إنشاء منطقة تجارية ترفيهية على مساحة 18 فدانا بمنطقة أرض الفروسية بالمحافظة تتضمن مولات تجارية وأنشطة متعددة، وكذلك منطقة لوجستية تجارية تتضمن مجموعة من المخازن المميزة ومراكز تعبئة وأنشطة متعددة.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والمحافظة يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات؛ تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

بشارة: إنشاء مناطق لوجستية وتجارية يمثل نقلة نوعية لمحافظة الإسماعيلية

وصرح السيد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع وزارة التموين وحرص الدكتور علي المصيلحي على وزير التموين على دعم المشروعات بالمحافظة، وأنها ستمثل نقلة نوعية للمحافظة، لتنفيذ خطط وبرامج الدولة في مجال التنمية، ولما تتمتع به المحافظة وأجهزتها التنفيذية التابعة لها من قدرة وكفاءة في تنفيذ المرافق الرئيسية وأسرع وقت وتكلفة أقل وتذليل كل العقبات مع مراعاة الاشتراطات البنائية والارتفاع المسموح به والدليل الاسترشادي للمحافظة، كما سيراعى خلال إنشاءات المشروعات الشكل المعماري التي تتميز بها المحافظة للأبقاء على النموذج العماري الفريد بالإسماعيلية.

كما أشار محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المناطق اللوجستية تخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة وتوصيل السلع لجمهور المستهلكين من خلال أسواق منظمة ولديها من الكوادر البشرية والفنية المدربة وتحفيز وتشجيع الاستثمار لتنمية التجارة الداخلية، وإتاحتها للمستثمرين، بالإضافة إلى التعاون العظيم ما بين المحافظات والوزارات والقطاع الخاص؛ كما يؤكد خطة المحافظة في الحفاظ علي أرضها بعقد شراكات أستثمارية أو حق انتفاع حتى تظل أصولها للإسماعيلية وسيتم طرح المشروعات بداية يناير 2021، مؤكدا أن التعاون بين جميع الأطراف والتوازن فيما بيهم هو الطريق إلى النجاح.

عشماوي: طرح فرص استثمارية بمحافظة الإسماعيلية بـ5.5 مليار جنيه وتوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي استمارات الثلاثة فرص الاستثمارية المطروحة بمحافظة الإسماعيلية تصل لـ 5.5 مليار جنيه منهم 4 مليارات لإنشاء مستودع استراتيجي ضمن المشروع القومي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية والذي سبق وتم طرح 4 مستودعات بـ4 محافظات ضمن المرحلة الأولى وتقدم 9 شركات عالمية ومحلية لشراء كراسات الشروط ، وأيضا استثمارات بـ500 مليون جنيه للمنطقة التجارية الترفيهية على مساحة 18 فدانا، فضلا عن استثمارات بقيمة مليار جنيه للمنطقة اللوجستية التجارية ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

واستعرض عشماوي ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع لـ18 مشروعا في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات إستراتيجية بما يغطي ما يقرب من 50% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات.