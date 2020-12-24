وزير التموين للموظفين: حافظوا على الانضباط والتعامل دون مجاملة

وجه الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين، الموظفين بمركز خدمة المواطنيين المطور بشبرا الخيمة إلى الانضباط والحفاظ على النظام، مشددا علي الالتزام بالنداءات والأرقام في التعامل مع المواطنيين دون محاباه أو مجامله فالمواطن اذا رأى الموظف ملتزم ومنظبط سيلتزم هو الأخر .

جاء ذلك خلال افتتاحه مركز خدمة المواطنين في شبرا، اليوم، برفقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تفقد المكتب واطمأن علي سير العمل مشددا علي ضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين مع الحفاظ علي الصحة العامة والوقاية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد .

كما أمر وزير التموين بتجميع تظلمات المواطنيين الورقية وإرسالها للمديرية والتي بدورها سترسلها لوزارة التموين، تيسيرا علي المواطن، مشددا علي حسن استقبال المواطن وإنهاء مصالحه بسهولة ويسر.

وأوضح أن القليوبية تحظى بتطوير 8 مراكز لخدمة المواطنيين وسيتم افتتاح المركز التاسع بالقناطر الخيرية قرييا مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن تحويل المكاتب التموينية لمراكز خدمة متطورة والبالغ عددها 650 مركزا على مستوى الجمهورية ومن المقرر ان يتم الانتهاء من ذلك العام المقبل.

ولفت محافظ القليوبية إلى أن المكتب يقدم خدمة تليق بالمواطن ويراعي التباعد الاجتماعي تزامنا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا ان المكان يلتزم بالنداء الالي وهي خدمة عادلة دون اي مجاملات .

كان أهالى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية طالبوا بتطوير مكتب التموين الحالي أسفل كوبرى أحمد عرابى أو نقله لمكان آخر مجهز لتسهيل التعامل مع المواطنين وتجهيزه بمعدات أحدث حيث إن المكتب بحالته القديمة كان متهالكا وغير آدمى ولا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم داخل الطرقات