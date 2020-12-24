وزير التموين يتفقد مخزن فرع جملة الساحل رقم 3.. يخدم 15 بقالا

تفقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، مخزن فرع جملة الساحل رقم 3 التابع للشركة في محافظة القاهرة.

وقال المصيلحي، إنّ المخزن مقام على مساحة 1300 متر مربع، ويخدم نحو 15 بقالا تموينيا لتوفير السلع التموينية والتي يتم طرحها على البطاقات التموينية، موضحا أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية داخل المخزن يتراوح من 3 لـ4 أشهر، ويتم صرف سلع تموينية وسلع حرة للبدالين المربوطين عليه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، صرف 93% من المقررات التموينية الخاصة بشهر ديسمبر الحالي، حتى أمس الأربعاء، وذلك قبل نحو أسبوع من نهاية الشهر الحالي.

وقال المصيلحي إنّه يتم تسليم تقرير يومي بموقف صرف السلع التموينية من شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، بمعدلات صرف السلع التموينية يوميا، لافتا إلى تنفيذ أكبر شبكة توزيع على مستوى الجمهورية، والتي تغطي 30 ألف بقال تمويني، ونحو 6 آلاف جمعيتي، و1300 من فروع التجزئة لشركات الجملة مربوطين على مخازن جملة.

ولفت المصيلحي، إلى أنّ هناك 3 محاور رئيسية يتم العمل عليها وهي المحور الأول توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والمخازن الاستراتيجية، والمحور الثاني تطوير منافذ التوزيع، والمحور الثالث ربط المنافذ بشبكة معلومات تكنولوجية .

وأكد المصيلحي، على اهمية توفير الاحتياطي الاستراتيجي في ضبط الأسواق واتاحة السلع فبدون وجود احتياطي استراتيجي قد يحدث نقص في سلعة معينة، وحتي يمكن منع مثل هذا الموضوع يتم العمل على وجود احتياطي استراتيجي لفترات زمنية طويلة.

وأشار إلى أنّه خلال الفترات الماضية حتي في ظل وجود أزمة كورونا وصعوبة في الخطوط الملاحية لم تحدث أزمة في توفير السلع، وذلك من خلال الإدارة الجيدة.