مستمرة حتى الاثنين.. تحذيرات من شبورة قد تصل للضباب في هذه المناطق

قال محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة الكثيفة التي تتكون في الصباح وتصل لحد الضباب مستمرة حتى يوم الاثنين من الأسبوع المقبل، وأضاف في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ ذلك يحدث نتيجة للاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد هذه الفترة من العام.

وحددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناطق التعرض للشبورة المائية، التي تصل إلى حد الضباب خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة 1 يناير

متوقع ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل إلى حد الضباب أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد أول أيام العام الميلادي الجديد.

السبت 2 يناير

توقع خبراء الأرصاد، وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح تصل إلى حد الضباب أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد 2 يناير المقبل.

الأحد 3 يناير

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الشبورة المائية الكثيفة تكون موجودة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، يوم الأحد الموافق 3 يناير المقبل.

الاثنين 4 يناير

توقع خبراء الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، يوم الاثنين الموافق 4 يناير المقبل.

وأوضح رئيس مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في المداخلة الهاتفية، أنّ المواطنين يجب ألا يتحركوا إلا بعد 9 صباحا إلا للضرورة القصوى، وإذا اضطر المواطن للتحرك عليه الالتزام بتعاليم الإدارة العامة للمرور، والاطمئنان على كشافات الشبورة لاستخدامها أثناء انخفاض الرؤية.