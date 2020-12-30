«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية الكثيفة: مستمرة حتى 3 يناير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الشبورة المائية الكثيفة مستمرة حتى يوم 3 يناير 2021، كما حذرت المواطنين بضرورة أخذ احتياطاتهم أثناء السير والقيادة على الطرق السريعة والزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

طقس مائل للدفء على القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة، ومعتدل على السواحل الغربية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ودافء على جنوب سيناء مع رياح معتدلة.

طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد

كما أن الطقس سيكون مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، والمذاع عبر القناة الأولى الفضائية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة في بعض مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 11.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12.

- مرسى مطروح: العظمى 21 والصغرى 10.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 13.

- دمياط: العظمى 21 والصغرى 13.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 12.

- العريش: العظمى 21 والصغرى 11.

- طابا: العظمى 23 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 18 والصغرى 3.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 8.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 8.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 8.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 9.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 9.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 25 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 26 والصغرى 12.

- الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 6.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 18.